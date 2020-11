Charli D'Amelio (16) is eerste met 100 miljoen volgers op TikTok

D'Amelio (16) kreeg recent nog veel kritiek omdat zij en haar oudere zus Dixie (19) zich "onbeschoft" en "vreselijk verwend" gedragen zouden hebben. De opmerkingen kwamen er na de lancering van hun YouTube-serie "Dinner with the D'Amelios". In die reeks is te zien hoe zus Dixie begint te kokhalzen nadat ze een slak geproefd had die in de paëlla zat die hun privékok Aaron May gemaakt had.