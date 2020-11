Faillissement dreigt voor grootste ijsschaatsbaan van het land: december en januari normaal topmaanden

Volgens Van Dijck zullen veel mensen nu toch op wintervakantie gaan. "Mensen wordt afgeraden om te gaan skiën, maar hier moeten alle winterinfrastructuren en schaatsbanen dicht blijven. Welk alternatief hebben ze dan? Niks. En wat gaan ze doen? Op vakantie gaan, in de plaats van in eigen land te blijven."

Schaatsen kan ook perfect coronaproof, meent ze: "We kunnen het aantal bezoekers beperken tot 100 op 3.000 vierkante meter en ons dak is 15 meter hoog. Extra ventilatie kan ook nog."

Intussen lopen de onder meer de elektriciteitskosten erg hoog op, want de ijsvloer kan niet weg: "Het is de grootste piste van België. Als we de koeling af zouden zetten, duurt het drie weken voor het ijs helemaal weg is. Willen we weer opstarten, dan kan dat pas als alles volledig droog is, anders gaat de schaatsvloer stuk en hebben we nog meer kosten. We moeten dus actief blijven."

De compensatie die ze krijgen van de overheid, dekt lang niet alle kosten: "Het is een peulschil."