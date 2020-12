Martine Tanghe presenteert Jaaroverzicht: "Mijn moederhart brak toen ik 13-jarige Dylan geld hoorde vragen voor eten"

Wat Martine Tanghe zelf beroert is dat “het probleem van de armoede dit jaar nog groter is geworden". "En bovendien zijn mensen door corona in de armoede terechtgekomen. Mijn moederhart brak toen ik Dylan (de jongen van 13 die over de armoede in zijn gezin vertelde in “Karrewiet”, red.) hoorde zeggen: ik zou een beetje meer geld willen zodat we eten kunnen kopen.”

Of de lange rijen mensen die aanschoven bij het failliete Brantano, om schoenen met korting te kunnen kopen. “Daar stonden vast ook veel ouders met kinderen. Ik had daar veel begrip voor: veel mensen hebben die kortingen nodig.”