Renovatie van station in Hasselt vlot goed, afgelopen nacht werd nieuwe roltrap geplaatst

Afgelopen nacht is de eerste nieuwe roltrap geplaatst, de komende weken wordt die aangesloten. Daarna worden ook de andere perrons uitgerust met zo'n roltrap. Dat moet het comfort voor de reizigers verhogen, ook voor rolstoelgebruikers.

Ook de perrons zelf en de onderdoorgang naar de perrons worden gerenoveerd. In 2023 moet alles klaar zijn. De NMBS investeert er in totaal ruim 19 miljoen euro in.