Positief advies voor Pfizer-vaccin, vanavond mogelijk licht op groen voor vaccinaties in Europa

"We gaan nu snel handelen. Ik verwacht tegen vanavond een beslissing van de Europese Commissie", zo reageerde von der Leyen op Twitter op het nieuws dat het EMA heeft aanbevolen om het vaccin van Pfizer en BioNTech een voorwaardelijke markttoelating te geven.

Doorgaans duurt het enkele dagen vooraleer de Commissie een formele beslissing neemt over een aanbeveling van het EMA, maar von der Leyen wil dus nog sneller schakelen. "Dit is een beslissend moment in onze inspanningen om veilige en doeltreffende vaccins te leveren voor de Europeanen", meent ze