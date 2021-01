Testdorp Spoor Oost verwacht dit weekend zeer veel volk

Vorig weekend was het drukste sinds de opening in augustus van het testdorp Spoor Oost. Veel mensen kwamen terug van een buitenlandse reis tijdens de kerstvakantie. "Het was zo druk dat we om de 27 seconden een test moesten afnemen, dat is een record", vertelt woordvoerder van de ZNA ziekenhuizen Tom Van de Vreken op Radio 2 Antwerpen.

"We zijn nu zeven dagen later, vandaar dat we onze openingstijden uitbreiden en extra tests voorzien."