Onderzoek naar luchtkwaliteit: Universiteit Antwerpen zoekt wandelaars om met "peuter Claire" op stap te gaan

"Claire" staat voor Clean Air for Everyone, propere lucht voor iedereen. "Veel lokale overheden zetten de laatste tijd erg in op het gebruik van zogenaamde trage wegen”, zegt professor Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen. “Die trage wegen zijn autoloos en dus veiliger, en hebben doorgaans ook een groen karakter met bomen en planten. Die werken als een filter om fijnstof op te vangen, waardoor de luchtkwaliteit er beter zou moeten zijn.”

Om na te gaan of dat echt zo is, willen de onderzoekers de luchtkwaliteit gaan meten. Dat zal gebeuren met de hulp van vrijwillige wandelaars die meettoestel Claire meenemen. "We hebben een vaste route van 7,5 kilometer uitgestippeld in Mortsel", legt professor Samson uit. "Die vertrekt en komt aan op Campus Groenenborger. We gaan drie soorten verbindingen bekijken: een drukke baan, een baan met minder verkeer en dan een groene verbindingsweg of een trage weg."