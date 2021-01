AZ Rivierenland Bornem eerste ziekenhuis in provincie Antwerpen dat nieuwe heup plaatst in daghospitaal

's Morgens binnengaan in het ziekenhuis en 's avonds buitenkomen met een nieuwe heup, het kan voortaan in het Algemeen Ziekenhuis Rivierenland in Bornem. "Een tweetal weken geleden zijn we gestart met de eerste patiënt in ons daghospitaal, vandaag werd de tweede geopereerd", vertelt afgevaardigd bestuurder Bart Van Bree. "Dat is vrij nieuw in ons land, in de provincie Antwerpen zijn we zelfs het eerste ziekenhuis dat heupprotheses plaatst in daghospitalisatie. We wilden er absoluut voor gaan omdat we weten dat de patiënten op deze manier veel sneller herstellen en actief worden, en dus ook sneller weer kunnen gaan werken."