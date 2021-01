Nederlandse regering wil vanaf vrijdag een avondklok invoeren, parlement moet wel nog goedkeuren

"We komen hieruit, maar eerst moeten we ons schrap zetten voor de Britse variant en andere varianten die op ons afkomen", stak premier Rutte van wal tijdens een persconferentie over de coronamaatregelen. "We moeten de waarschuwingen voor een derde golf serieus nemen. Iedereen is coronamoe, maar we zijn genoodzaakt om extra maatregelen te nemen."