Robot haalt vanaf vandaag automatisch drijvend plastic uit dok van Merksem

In de toekomst is het de bedoeling om de 'River Skimmer' op meerdere plekken in te zetten. "We bekijken of hij in Gent en bijvoorbeeld in Antwerpen aan het MAS ook geplaatst kan worden. Het is de bedoeling dat steden en gemeenten dit in de toekomst kunnen inzetten om hun wateren proper te houden", klinkt het.