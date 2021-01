Nevenwerkingen van coronavaccin? Minder dan 1 op de 1.000 ingeënte Belgen meldt een bijwerking

In totaal onderzocht het FAGG 100.443 mensen die sinds de start van de vaccinatie in België op 28 december 2020 tot 17 januari 2021 gevaccineerd werden. Van de 73 gemelde bijwerkingen worden er 14 beschouwd als ernstig.

Ernstige bijwerkingen geven aanleiding tot opname in een ziekenhuis (of verlengde opname) of consultatie bij een arts. Het gaat hier vooral om een verstoord bloedbeeld (afwijking in het bloed), hartklachten of zware vermoeidheid.

In 53 van de 73 gemelde bijwerkingen werd de hinder omschreven als een reactie op de plaats van de inspuiting. In mindere mate werden ook bijwerkingen als zenuwaandoeningen, spier- en bindweefselpijn en klachten in het maagdarmstelsel gemeld. Meestal gaat het om gekende bijwerkingen die ook beschreven staan in de bijsluiter. Deze bijwerkingen verdwenen doorgaans binnen een paar dagen.