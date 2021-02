Amateurclub Olsa Brakel speelt na coronastop tegen Club Brugge voor Beker van België: “We gaan genieten én ons vel duur verkopen”

Amateurvoetbalclub Olsa Brakel mag na maanden zonder competitievoetbal, door corona, woensdag opnieuw aan de bak tegen een absolute topper. Het zal proberen Club Brugge te verslaan, op dit moment de nummer 1 in de nationale voetbalcompetitie. Het amateurvoetbal ligt al een hele tijd stil. De spelers moesten, om helemaal coronaproef te zijn, net als profvoetballers, coronatesten ondergaan om tegen Brugge te mogen spelen.

Ondanks de extra testen en alles wat erbij komt, is Olsa-trainer Fanno Nijst opgetogen. “Het geeft een boost aan de club. Iedereen leeft naar de wedstrijd toe, het is ons enige doel dat we hebben nu.” Olsa Brakel heeft niet meer in competitie gespeeld sinds oktober. Sinds januari traint de ploeg opnieuw als normaal. De spelers worden 2 keer per week getest op corona. Tevoren werd er getraind in kleine groepjes.