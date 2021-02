Vrouwen beschuldigen zanger Marilyn Manson van "jarenlang gruwelijk misbruik", platenfirma laat hem vallen

Zanger Marilyn Manson (52) is gisteren door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en intimidatie. De bekendste is actrice Evan Rachel Wood (33), te zien in onder meer de reeksen "Once and again", "True Blood" en "Westworld". Ze kreeg een relatie met Manson in 2007, toen zij 19 was en hij 38, in 2010 gingen ze uit elkaar. Op Instagram beschrijft ze dat hij haar jarenlang "gruwelijk misbruikt" heeft. "Ik werd als tiener door hem ingepalmd, ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd tot onderdanigheid."