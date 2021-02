Mortselse vishandel schenkt 100 kilogram wortelen aan dierenkeuken Antwerpse Zoo

"Mijn eerste halte vandaag was bij mijn vishandel in Mortsel", vertelt Ronny Mullens aan Radio 2 Antwerpen. "Ik mocht daar 100 kg wortelen ophalen om te gaan afgeven aan de dierenkeuken van de Zoo in Antwerpen. De kwaliteit van de wortelen was goedgekeurd door de dierenarts, want niet iedereen kan zomaar eten voor de dieren komen afgeven, hoe goed dat ook bedoeld is."