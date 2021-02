Hondenuitlater van Lady Gaga neergeschoten en 2 hondjes gestolen, Gaga: "500.000 dollar voor informatie"

Een vertegenwoordiger van Lady Gaga, die momenteel in Rome verblijft, bevestigt aan het tijdschrift People dat Koji en Gustav gestolen zijn tijdens de overval. Miss Asia was dus het hondje dat hondenuitlater Ryan Fisher in zijn armen hield toen de hulpdiensten arriveerden.

We horen niet zo vaak over hondendiefstallen, maar "sinds de coronacrisis komen ze vaker voor", aldus Maveau. "In het Verenigd Koninkrijk zouden de diefstallen het afgelopen jaar met zo'n 250 procent gestegen zijn."

De vraag naar honden is door corona dan ook toegenomen, steeds meer asielen lopen leeg. "Veel mensen werken thuis en hebben nu tijd voor een hondje", beaamt Maveau. "Sommige fokkers profiteren daarvan: de prijs volgt de hoge vraag."

Lady Gaga's vertegenwoordiger laat alvast weten dat de popzangeres een smak geld overheeft voor haar hondjes. Ze reikt een beloning uit van 500.000 dollar voor informatie over de beestjes.