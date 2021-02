Opnieuw skeletten gevonden in Sint-Truiden: “Vroeger stond hier de Sint-Catharinakapel”

Het volgende werk is nu de skeletten proper maken en ze veilig bewaren in een depot. “We halen eerst de aarde weg rond het skelet, te beginnen met het hoofd en gaan dan zo verder richting de voeten. Hierna maken we zeer veel foto’s, zodat we zeker niets missen”, zegt Broeckmans. “Dan meten we het met de GPS en pakken we het per lichaamsdeel in. In ons eigen depot worden ze gewassen en nadien onderzocht door onze fysisch antropoloog. Uiteindelijk worden ze naar een ander depot gebracht waar ze bewaard zullen worden.”