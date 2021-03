Minister van Buitenlandse Zaken Wilmès over coronapaspoort: “Vaccinatie niet koppelen aan vrijheid om te reizen”

Nadat de Europese regeringsleiders vorige week overeengekomen waren dat er een Europees “vaccinatiepaspoort” moest komen voor de zomer, schiet de Europese Commissie in actie. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde vanmorgen aan dat ze deze maand nog een wetsvoorstel indienen om een “digitale groene pas” te creëren die geldig zou zijn om te reizen binnen de hele EU.

Wie gevaccineerd is tegen het coronavirus zal via deze pas vrij kunnen reizen in de Europese Unie. Dit geldt ook voor wie daar de kans nog niet voor heeft gekregen, maar wel een negatieve coronatest kan voorleggen, of kan aantonen dat immuniteit is opgebouwd na eerdere infectie. Toch zijn er nog heel wat vragen die onbeantwoord blijven over de concrete invulling ervan.

Volgens minister Wilmès mag er geen sprake mag zijn om “vaccinatie te koppelen aan de vrijheid om zich te verplaatsen in Europa.” Een pas gaat volgens haar daarmee “het doel van het certificaat” voorbij. Een certificaat geeft weer of je gevaccineerd dan wel negatief getest bent of niet, een pas zou een restrictie op reizen kunnen inhouden.