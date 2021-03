Gent telt 2.000 dak-en thuislozen, ook 400 kinderen : " We moeten preventief werken en zorgen dat iedereen een dak boven het hoofd heeft " 

"Nu we weten wie de daklozen zijn, kunnen we voor elk van hen zoeken naar de juiste oplossing ", zegt schepen Rudy Coddens (SP.A) Zo gaat de stad ervoor zorgen dat iedereen die dakloos is ergens terecht kan. Gent werkt al samen met de verschillende huisvestingsmaatschappijen om te kijken hoe ze kunnen helpen bij huurachterstand. Hetzelfde systeem komt er ook op de private markt. "Woonbegeleiding is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen huurachterstal is. We gaan dus vooral werken rond preventie. Dat wil zeggen, ervoor zorgen dat niemand nog op straat moet leven "