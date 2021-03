8 pioniersgemeenten pleiten voor ambitieus Vlaams warmtebeleid om los te komen van gas en olie

Op dit ogenblik wordt meer dan 90 procent van de woningen in Vlaanderen verwarmd met aardgas of stookolie en dat is goed voor 40 procent van onze uitstoot van het broeikasgas CO2.

Een groen alternatief voor die fossiele brandstoffen zijn warmtepompen op groene elektriciteit of warmtenetten. Dat zijn ondergrondse circulatieleidingen die warm water transporteren dat gebruikt kan worden voor verwarming en sanitair. Nadat het water via een warmtewisselaar zijn warmte heeft afgegeven, gaat het via een parallel leidingenstelsel terug naar de warmtebron. Dat kan een warmtecentrale of een fabriek met veel restwarmte zijn. Of het kan gaan om geothermische boringen, waar men aardwarmte aanboort. Dan is de warmte echt groen.

Om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs mogen we in 2050 geen CO2 meer uitstoten en daarvoor moeten jaarlijks 100.000 huishoudens op hernieuwbare warmte overschakelen. Dat is een enorme opdracht die grotendeels bij de lokale besturen ligt. Het Vlaamse beleid biedt nu al een aantal kapstokken om het warmtebeleid te vergroenen, maar de lokale besturen hebben extra coördinatie en ondersteuning nodig volgens de BBL.

De acht gemeenten en steden die het pleidooi ondertekenen, doen nu al inspanningen rond duurzame warmte. De stad Gent bijvoorbeeld, heeft expliciet de ambitie om tegen 2050 op haar grondgebied enkel nog met hernieuwbare energie te koken en te verwarmen.

“Dat vraagt grote inspanningen en investeringen, niet morgen maar vandaag" zegt Gents klimaatschepen Tine Heyse (Groen). "Daarom maken we gebruik van alle mogelijkheden waarover wij als lokaal bestuur beschikken. Maar als stad alleen zijn onze mogelijkheden beperkt, bijkomende ondersteuning en gecoördineerde actie op Vlaams niveau zijn noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen en alle Vlaamse steden en gemeenten te verwarmen met 100 procent hernieuwbare energie."

"De “Bond Beter Leefmilieu roept Vlaanderen op om het pioniersvoorbeeld van deze steden en gemeenten te volgen, en om een tand bij te steken inzake groene warmte. Vlaanderen moet ook zijn slagkracht inzetten om voldoende sociaal-flankerende maatregelen te voorzien. Enkel dan wordt afscheid nemen van stookolie en aardgas haalbaar voor iedereen”, zo zegt Benjamin Clarysse, beleids- en projectcoördinator bij de BBL.