Egypte eist 900 miljoen dollar schadevergoeding na blokkering Suezkanaal en neemt Ever Given in beslag

Egypte eist een schadevergoeding van 900 miljoen dollar (zowat 750 miljoen euro) na de blokkering van het Suezkanaal door de Ever Given vorige maand. Het land heeft het vrachtschip ook in beslag genomen. "Als de oorzaak geen overmacht is, komen we in een erg grote nachtmerrie terecht", zegt transporteconoom Christa Sys.