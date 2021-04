Barcontainer voor strandbar in Zeebrugge zit vast in gestrand containership in Suezkanaal

De gloednieuwe, ingerichte barcontainer voor de nieuwe strandbar van New Beaufort in Zeebrugge zit vast op het gestrande containerschip van Ever Given. Het containerschip dat het Suezkanaal in maart 6 dagen lang blokkeerde, werd intussen losgetrokken. Maar de autoriteiten in Egypte vragen een schadevergoeding van 900 miljoen dollar (zowat 750 miljoen euro). Tot dan blijft het containerschip aan de ketting.

Zaakvoerder Jean-Pierre Duhayon moet misschien mee opdraaien voor dat bedrag: "Als je niet verzekerd bent, dan kan het zijn dat je mee moet opdraaien voor de algemene kosten dat het schip maakt. Ik heb nog geen antwoord gekregen van de Nederlandse firma waarik de container besteld heb. Ik hoop dat het in orde komt, want ik heb al de helft van de aankoopprijs betaald. Het kan nog weken of maanden duren voor we meer weten. En ik ben zeker niet de enige met zo'n probleem, want er zitten meer dan 20.000 containers vast op dat schip.