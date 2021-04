Japan kondigt noodtoestand af in grote steden zoals Tokio, Osaka en Kyoto: laatste kans voor Olympische Spelen?

Het is al de derde keer dat in Tokio en andere grootsteden in Japan de noodtoestand van kracht wordt. Het aantal besmettingen is daar fors gestegen drie maanden voor het begin van de Olympische Zomerspelen. Steeds meer mensen twijfelen er dan ook aan dat die Spelen nog wel zullen kunnen plaatsvinden. Normaal hadden die vorige zomer al afgewerkt moeten zijn, maar dat is toen uitgesteld wegens de corona-epidemie. Uitstel is deze keer wellicht afstel en het schrappen van die Spelen zou een zware klap zijn voor het imago van Japan, dat voor het eerst sinds 1964 opnieuw Olympische atleten wou verwelkomen, met uitzondering van de Winterspelen in Nagano in 1998.