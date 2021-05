Serviërs krijgen een premie van 25 euro om zich te laten vaccineren

De vaccinatiecijfers in Servië zijn vergelijkbaar met die in de rest van Europa: een derde van de burgers heeft al een eerste prik gekregen, maar toch bestaat er in de algehele bevolking een zeker wantrouwen. Dat zegt correspondent David Jan Godfroid in "De wereld vandaag". Sommige mensen klagen over een gebrek aan informatie over de gevolgen op lange termijn, anderen geloven in complottheorieën.