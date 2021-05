Voormalig hoofdredacteur en opposant Wit-Rusland gearresteerd op luchthaven Minsk na noodlanding

In Wit-Rusland is de voormalige hoofdredacteur van het, inmiddels verboden, telegramkanaal NEXTA gearresteerd na een noodlanding van zijn vliegtuig in de hoofdstad Minsk. Dat heeft het oppositiekanaal Nexta zelf bekendgemaakt. De opposant verbleef in ballingschap en riskeert in Wit-Rusland de doodstraf.