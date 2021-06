Koning Filip en premier De Croo ontvangen Amerikaanse president Joe Biden op 15 juni in Brussel

Op 15 juni, in de voormiddag ontvangen koning Filip en koningin Mathilde de Amerikaanse president Joe Biden op het koninklijk paleis in Brussel. Biden zal die dag ook premier Alexander De Croo ontmoeten.

Biden komt over een week enkele dagen naar Europa. Het bezoek aan Filip en Mathilde zal dan al zijn tweede koninklijke ontvangst zijn, want twee dagen daarvoor, op 13 juni, mag hij op de thee bij de Britse koningin Elizabeth II. Dat zal gebeuren op Windsor Castle, waar de Queen sinds de start van de coronapandemie het grootste deel van haar tijd doorbrengt. Biden zal de dertiende president van de VS zijn die de Queen tijdens haar regeerperiode ontmoet.

Dáárvoor ontmoet Biden onder anderen de Britse premier Boris Johnson (op 10 juni) en trekt hij naar het Engelse graafschap Cornwall. Daar vindt van 11 tot 13 juni een G7-top plaats.

Tussen de twee paleisbezoeken in staat ook nog een NAVO-top op de agenda, op 14 juni. Hij zal in de marge daarvan ook een gesprek hebben met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Na zijn bezoek aan koning Filip volgt op 15 juni nog een Amerikaans-Europese top, waarbij Biden een gesprek zal hebben met de leiders van de Europese instellingen: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Raadsvoorzitter Charles Michel en Parlementsvoorzitter David Sassoli.

Een dag later, op 16 juni, zal hij dan weer de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten. Niet in Moskou, maar in de Zwitserse stad Genève.