VS-president Biden en de Britse premier Johnson strijken plooien over Noord-Ierland glad en sluiten Atlantisch Charter

Het is de eerste buitenlandse reis van Biden als president en hij heeft daarvoor Europa gekozen en als eerste tussenstop het Verenigd Koninkrijk. De reden voor dat laatste is dat daar morgen een top begint van de G-7, de belangrijkste (vooral westerse) industrielanden.

Biden en Johnson kennen elkaar, maar zijn niet elkaars beste vrienden; hun landen zijn dat wel. Symbolisch erg belangrijk is dat ze tijdens hun ontmoeting een nieuwe "Atlantisch Charter" zullen ondertekenen, in opvolging op dat wat president Franklin Roosevelt en Winston Churchill in augustus 1941 noteerden als hun gemeenschappelijke objectieven na de Tweede Wereldoorlog.

"Complete harmonie over oplossing voor Noord-Ierland"