Spannende avond voor ‘Deens’ gezin in Heusden-Zolder: “Drama goed afgelopen, we kunnen niet meer verliezen.”

De Belgen zullen een warm welkom krijgen maar de Denen zijn zeker niet vijandig. “We hebben historisch een wat mindere reputatie als Vikingen, maar eigenlijk zijn we een heel vredelievend volk dus ze gaan er in Kopenhagen een heel mooie voetbalavond van maken.”

Opmerkelijk is dat niet alleen Teit, maar ook zijn dochter Freya vooral voor de Denen supportert. “Ik ben hier geboren maar het supporteren voor Denemarken is er echt met de paplepel ingegoten. Je ziet hetzelfde bij de Italiaanse of Spaanse supporters in Limburg. Maar ik wed ook op twee paarden, want als België niet tegen Denemarken speelt dan gaan we voluit voor de Belgen supporteren.”