Anoniem drugsmeldpunt op alle 230 Limburgse politievoertuigen

Deze namiddag kregen de eerste twee combi’s van de politie in Hasselt een sticker opgeplakt. “We treffen elk jaar een aantal labs aan die we hebben gevonden met de hulp van de burgers via het drugsmeldpunt”, zegt procureur Guido Vermeiren. “Dat is een succes, maar we willen verder gaan. Met deze campagne zal iedereen nu weten waar hij of zij terecht kan als er ergens een verdachte of een chemische geur hangt.”