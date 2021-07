Marineschip de Godetia stopt met varen, twee bemanningsleden ten huwelijk gevraagd tijdens afscheid 

Het was een emotioneel moment voor het marinepersoneel in Zeebrugge, want de Godetia stopt na 50 jaar met varen. Het schip heeft overal ter wereld missies uitgevoerd op zee: van het redden van bootvluchtelingen tot het afleveren van hulpgoederen afleveren en opruimen van mijnen. Deze ochtend kwam het terug van een allerlaatste missie, die ongeveer een half jaar heeft geduurd. Dat werd extra speciaal voor twe leden van de bemanning: zij kregen bovenop een eresaluut met toeters en bellen ook nog een huwelijksaanzoek.

De laatste missie was extra zwaar door de coronamaatregelen. Zes maanden lang zaten ze vast op het schip en konden ze geen voet aan wal zetten. "Ik doe mijn werk graag, maar nu vielen alle extra's weg die het leven op zee toch iets aangenamer maken. Daardoor hadden we ook nog minder contact met het thuisfront. Als de technologie het toestond, dan hadden we eens wifi op zee, maar we hebben heel vaak een week geen contact gehad", legt Kenneth Dryoel uit.