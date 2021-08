Burgemeester Sint-Gillis-Waas na wateroverlast: "Meer inzetten op bufferbekkens"

De Rudder houdt midden deze week overleg met de provincie om te kijken wat er in korte tijd kan gebeuren om de overlast te voorkomen. "Dan gaan we kijken op welke manier we nu moeten verdergaan. Dat is belangrijk, omdat we toch ook wel vaststellen dat onze gemeente steeds meer geconfronteerd wordt met zware regenval en dat kan onze riolering niet meer slikken."

Ondertussen gaat de gemeente kijken wat ze zelf kan doen en zoekt ze alvast naar oplossingen. "We moeten meer meegaan in het onthardingsproces. We zien dat er steeds meer huizen gebouwd worden. Dat betekent dat er veel meer beton op de grond komt en elke vierkante meter die bijgebouwd wordt, heeft toch ook wel zijn invloed op water. We gaan ons daar in de toekomst zeker verder over moeten bezinnen", besluit ze.