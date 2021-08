Code oranje voor wateroverlast in West-Vlaanderen: verschillende delen van Nieuwpoort en Knokke-Heist onder water 

De brandweer van Brugge kreeg gisterenavond een vijftigtal oproepen binnen over ondergelopen kelders. Zo liep het water binnen bij Lisa Vanschoor in het centrum van Brugge in de Vulderstraat: "De hele straat stond onder water. Ik heb geprobeerd om de deur op te stoppen om het water tegen te houden. Volgens mijn buren is dat in de afgelopen 20 jaar nog nooit gebeurd, tot nu. De schade is niet heel groot, maar het parket, meubilair en de houten deuren zijn eraan voor de moeite."

In Gullegem en Ledegem waren er deze nacht verschillende problemen. Doordat de rioleringen niet goed werkten, stonden ook daar verschillende straten onder water. Het water kwam er gelukkig niet binnen in de huizen. Deze ochtend kreeg de brandweer van Middelkerke, Oostduinkerke en Gistel ook een aantal oproepen over de wateroverlast. Nieuwpoort werd voorlopig het zwaarst getroffen. Daar regende het deze ochtend zo'n 56 liter water per vierkante meter.

(Lees verder onder de video)