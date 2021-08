Schilde zamelt elektromateriaal in voor Rochefort na watersnood: "Gevraagd wat ze nodig hadden"

De burgemeester hoopt via de inzamelactie dat zijn gemeente de getroffen inwoners van Rochefort kan helpen. De vraag om een actie te organiseren kwam van een inwoner van Schilde, vertelt Dirk Bauwens. “Een inwoner van Schilde heeft gevraagd om te helpen omdat er een ex-inwoner van de gemeente Schilde woont in Rochefort. En dan nog in de gemeente Jemelle die helemaal overspoeld is geweest.”