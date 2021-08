Mauro Pawlowski depanneert dEUS voor twee concerten, nu gitarist Bruno De Groote groep verlaat

Normaal gezien zou de groep rond Tom Barman komend weekend een optreden gegeven hebben op Pukkelpop, maar dat festival werd geannuleerd en vervangen door een kleinschalig alternatief. Daar zal dEUS niet spelen, maar wel op Leuven Air. Ook begin september staat er nog een optreden gepland op Crammerock. Ex-gitarist Mauro Pawlowski zal dEUS op die concerten uit de nood helpen. Pawlowski speelde meer dan tien jaar bij de groep. De Groote was zijn opvolger.

Op dit moment is dEUS nog niet bezig met het zoeken naar een nieuwe gitarist. "De grote prioriteit is nu een nieuw album maken. Dat zou in 2022 moeten uitkomen", zegt de manager van de groep.