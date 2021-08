Gele doos maakt opmars in de Kempen: "Een plastieken doos in de koelkast kan levens redden"

De gele dozen worden, afhankelijk van de gemeente, verspreid via onder meer de apotheker of sociale huizen en dienstencentra. Oudere mensen krijgen dan een brief in de bus waarmee ze de doos kunnen afhalen. Er zit ook een sticker bij die je aan de binnenkant van je voordeur kan kleven. De hulpdiensten weten dan dat je een gele doos in de koelkast hebt.

"Dit is iets wat door de eenvoud heel goed kan lukken. Een eenvoudige plastieken doos in de koelkast waarin de nodige medische achtergrond zit van de patiënt, kan in een crisismoment een leven redden", vertelt Broeckx.