Gezinslid van Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) oog in oog met inbreker

In het Antwerpse district Deurne heeft het gezin van burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever in de vooravond ongewenst bezoek gekregen. Dat bevestigt de lokale politie. Een gezinslid kwam er oog in oog te staan met een inbreker, die daarop wegvluchtte op een fiets. De politie kon even later een verdachte oppakken.