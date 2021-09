Infectiologe Erika Vlieghe over Brussel: "Daar gaan ernstige dingen gebeuren en ziekenhuizen zitten al aan limiet"

De lagere vaccinatiegraad in Brussel baart experts en politici zorgen. Er zit nu wel een verplichte coronapas voor onder meer de horeca in de pijplijn, maar volgens Erika Vlieghe is er meer nodig. "Er moet wel echt vanalles gebeuren in Brussel, want daar gaan echt zeer ernstige dingen gebeuren. "

"We moeten daar zeer pragmatisch stappen vooruit zetten. Er kunnen zeer veel mensen ziek worden en de ziekenhuizen zitten nu eigenlijk al aan hun limiet en moeten patiënten beginnen te spreiden. Zo heel veel tijd is er niet om daarover in het lang en het breed na te denken."