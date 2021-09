Gedetineerden koersen tegen minister Van Quickenborne, rechters en cipiers

“Sporten maakt je gelukkig en je voelt je vrijer. Je zit even in je eigen wereld en denkt niet meer aan die muren”, klinkt het bij één van hen. Een andere gedetineerde verwoordt het zo: “Als je hele dagen niets doet, blijf je denken en denken. In het sporten geraak je je energie kwijt. Je werkt aan jezelf. De energie die je verbrandt, steek je in positieve dingen, niet in slechte.”