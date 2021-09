Koeien kunnen leren om "toilet" te gebruiken, en dat kan helpen om broeikasgassen te verminderen

"Koeien zijn net als veel andere dieren vrij intelligent en ze kunnen heel veel leren", zegt Jan Langbein, een dierenpsycholoog aan het Forschungsinstitut für Nutztierbiologie (FBN), een onderzoeksinstituut voor veedierbiologie in Dummerstorf, in het noordoosten van Duitsland. "Waarom zouden ze niet in staat zijn om te leren hoe ze een toilet moeten gebruiken?"

De kalveren werden getraind via een systeem van beloningen en milde bestraffing. Als ze hun kleine boodschap deden op de daarvoor bestemde plaats in hun schuur, kregen ze iets zoets te drinken, of gemalen gerst om te eten. Als ze een andere plek uitkozen, werden ze verrast door een lichte waterstraal die van bovenaf kwam.

Enkele weken en 15 trainingsessies later waren 11 van de 16 kalveren in het experiment "zindelijk", volgens de studie. De 5 dieren die het nog niet helemaal onder de knie hadden, hadden volgens de wetenschappers waarschijnlijk gewoon iets meer tijd nodig.