Zangeres en Belgische Eurosongkandidate Claude Lombard (76) overleden

In Vlaanderen was Claude Lombard begin jaren zeventig bekend als de chef van het koortje Les Nanas, drie zangeressen die artiesten vocaal ondersteunden in programma’s als "Canzonissima" en "Eurosong", de preselecties voor het songfestival. Ze deden ook studiowerk bij plaatopnamen. Zo wordt het kreetje "Meisjes zeggen gauw…’k hou alleen van jou" in de tophit "Eerst zien en dan geloven"van Joe Harris in perfect Nederlands gezongen door Les Nanas.

En samen met Luk Bral vormden Les Nanas ook het songfestivalkoortje voor "Baby, baby" van Nicole en Hugo in 1973.