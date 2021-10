Koksijde rouwt om overleden bekende garnaalvisser

Het overlijden van Johan komt hard aan bij veel mensen in Koksijde. Dat is ook het geval bij het gemeentebestuur. “Met groot verdriet en ongeloof moeten we het overlijden van Johan melden. De man was al sinds zijn 13 jaar actief als paardenvisser en deed dat sinds 2003 in Oostduinkerke. Hij was een man van weinig woorden, maar met een zeer groot hart en immens veel liefde voor de paardenvisserij”, klinkt het in een bericht op sociale media.