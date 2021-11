Japanse ex-prinses Mako gaat, na verlies keizerlijke status, met echtgenoot in New York wonen

De voormalige Japanse prinses en haar echtgenoot namen een commerciële vlucht naar New York, vanaf de luchthaven van Tokio-Haneda. In de vertrekterminal in Tokio werd het koppel begeleid door politie en beveiligingspersoneel van de luchthaven.



Ze passeerden tientallen journalisten, die aanwezig waren in de luchthaven, maar het koppel beantwoordde geen enkele vraag. De ex-prinses en haar echtgenoot gaan een appartement huren in New York, waar Komuro als juridisch medewerker op een advocatenkantoor werkt.