Argenta sluit 62 geldautomaten in afwachting van verdere beveiligingsmaatregelen na een poging tot 'jackpotting'

Argenta sluit tijdelijk 62 van de bijna 350 geldautomaten in afwachting van verdere beveiligingsmaatregelen na een poging tot zogenoemde jackpotting bij een geldautomaat in Dessel. Bij dat fenomeen proberen criminelen de geldautomaten via schadelijke software leeg te halen. Het is nog niet duidelijk of er een buit is. De politie onderzoekt de zaak.