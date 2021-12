Binnenspeeltuinen dicht door coronamaatregelen? Deze in Lier gaat nu koffietafels organiseren

Rudi Smits, uitbater van binnenspeeltuin De Ravotter in Lier, gaat koffietafels organiseren. Hij kwam op het idee nadat afgelopen zaterdag bleek dat binnenspeeltuinen moeten sluiten, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Rudi had eerder al voorzien dat hij de speeltuigen kan afschermen, zodat mensen in een sereen kader kunnen zitten.