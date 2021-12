Onderzoek legt discriminatie op huurmarkt in mijngemeenten bloot: "Mensen met Turkse naam worden minder vaak uitgenodigd"

In opdracht van stad Genk voerde professor Samantha Bielen van de UHasselt samen met professor Pieter-Paul Verhaeghe van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een nulmeting uit over de discriminatie op de huurwoningmarkt. “Omdat we meer inzicht wilden krijgen in de huidige huurmarkt zochten we contact met andere mijngemeenten, namelijk Beringen, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen”, verduidelijkt schepen Aniek Nagels, schepen van Samenleving in Genk (CD&V) aan. “Op die manier konden we gemakkelijker aan een wetenschappelijk onderbouwde steekproef van huuradvertenties geraken.”