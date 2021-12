Stad Lommel start juridische procedure tegen Oostappen Groep en wil dat de groep vakantiepark Blauwe Meer verlaat

De stad Lommel had eerder dit jaar vastgesteld dat de Oostappen Groep voor vakantiepark de Blauwe Meer geen pachtverlenging had aangevraagd. De stad is eigenaar van dat domein, en heeft ook niet zelf die pacht verlengd. Schepen van toerisme Karel Wieërs (N-VA): "Wij wilden dat niet doen omdat de Oostappen Groep voor ons een onbetrouwbare partner is."

En nu heeft de stad Lommel de Oostappen Groep gedagvaard. Karel Wieërs: "De basis van de dagvaarding is dat zij geen pachtverlenging hebben gevraagd en dat zij na een periode die we nog hebben toegestaan niet vertrokken zijn. We leggen ook uit waarom wij de pacht niet vrijwillig verlengen: dat is omdat de Oostapppen Groep voor ons een onbetrouwbare partner is. "