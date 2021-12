Meer dan 1000 patiënten in Essen vallen plots zonder huisdokter: "Dat is een drama, wij liggen daar wakker van"

"Wij liggen hier wakker van", een duidelijk statement bij Radio 2 Antwerpen van huisarts in Essen Isabelle Moriau. Die steekt niet onder stoelen of banken dat de situatie zeer ernstig is. "Op een half jaar tijd zijn er drie dokters gestopt. Het gaat om een huisarts in opleiding die verhuisd is en voor wie er geen vervanger gekomen is, een jongere collega die zwanger is en nu dichter bij huis wil werken, en een huisarts die na 14 jaar de handdoek in de ring gooit." Het gevolg is dat zo'n 1400 patiënten plots geen huisdokter meer hebben, en er ook geen andere vinden.