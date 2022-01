Slagersopleiding PIVA en supermarkten werken aan slagerstekort: "Meteen een stageplaats en na 3 maanden een job"

CVO Vitant, campus PIVA, zet nu een intensief traject op om zo snel en zoveel mogelijk slagers op te leiden die meteen aan de slag kunnen. In samenwerking met de VDAB kunnen langdurig werkzoekenden een cursus volgen van 3 maanden. Het voordeel van deze opleiding is bovendien dat supermarktketens Delhaize, Colruyt en Groep Peeters-Govers zich engageren om de cursisten een stageplaats in hun buurt aan te bieden. Daarna kunnen ze professioneel aan de slag in een slagerij of de slagerij-afdeling van een supermarkt.