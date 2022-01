Langer studeren leidt tot meer bijziendheid, blijkt uit grootschalige Britse studie 

Tussen 2006 en 2010 werden in totaal 107.442 mensen tussen 40 en 69 jaar oud (geboren tussen 1939 en 1970) opgevolgd in een grootschalige Britse studie. De respondenten werden ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen om te kunnen vergelijken in welke leeftijdsgroep myopie of bijziendheid het meest voorkomt. Dat is een oogafwijking waarbij je moeite hebt om objecten in de verte scherp te zien.