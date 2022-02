Dief komt vast te zitten op dak na verijdelde juwelenkraak: "Ze zijn in onze armen gelopen"

In Herentals heeft de lokale politie een juwelenkraak voorkomen bij een juwelier in de Bovenrij. De juwelier hoorde in de nacht van vrijdag op zaterdag, om 0.45 uur verdachte geluiden uit een leegstand pand naast zijn zaak. De politie kwam ter plaatse en betrapte twee verdachten die een gat hadden gemaakt in de scheidingsmuur tussen de twee gebouwen. Het duo zette het op een lopen via een achtergelegen schoolgebouw. Eén van hen kwam vast te zitten op het dak.