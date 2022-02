Kasteel van Horst (van de Rode Ridder) in Holsbeek verzakt twee millimeter per jaar

In 2017 zakte een stukje van het kasteel, de latrine, in. Sinds dan is het kasteel niet meer toegankelijk voor het publiek. Beheerder Herita, dat instaat voor het onderhoud van erfgoed in Vlaanderen, is bezig met een grondige restauratie.

Uit stabiliteitsonderzoek blijkt nu dat de kleinste toren, de ronde toren, elk jaar verder wegzakt. Volgens Helena Ten Berge zou dat meteen bewijzen waarom twee andere torens in de loop der tijden zijn verdwenen. De oplossing om de nog bestaande ronde toren stabiel te maken, is een paalfundering. Het kasteel van Horst is helemaal omringd door water. De nieuwe stabiliteitsproblemen zouden de planning van de restauratie niet in de weg staan.

